Саид Ахмед Саид
№22
Нападающий
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Команда
Локерен
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 апр. 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 22:45
Ювентус
1 : 1
Дженоа
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1
Дженоа
1
был в запасе
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
Дженоа
0 : 2
Катания
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
0
Катания
2
был в запасе
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 14:30
Интер
1 : 1
Дженоа
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1
Дженоа
1
был в запасе
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Торино
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
1
Торино
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
Пескара
2 : 0
Дженоа
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Пескара
2
Дженоа
0
был в запасе
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
Дженоа
2 : 4
Кьево
40'
40'
40'
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
40'
минуты: 25' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2
Кьево
4
минуты: 25' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:00
Аталанта
0 : 1
Дженоа
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
0
Дженоа
1
был в запасе
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 22:45
Сампдория
3 : 1
Дженоа
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Дженоа
1
был в запасе
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
Дженоа
2 : 4
Наполи
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Наполи
4
был в запасе
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Дженоа
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1
Дженоа
0
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
01.11.2012 01 нояб. 2012 чт 22:45
Дженоа
0 : 1
Фиорентина
01.11.2012 01 нояб. 2012 чт 22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
0
Фиорентина
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 21:45
Милан
1 : 0
Дженоа
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
1
Дженоа
0
был в запасе