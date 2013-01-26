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Теннис
Олимпиада
Саид Ахмед Саид
№22
Нападающий
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Команда
Локерен
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 апр. 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
22:45
Ювентус
1 : 1
Дженоа
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1
Дженоа
1
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Дженоа
0 : 2
Катания
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
0
Катания
2
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
14:30
Интер
1 : 1
Дженоа
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1
Дженоа
1
был в запасе
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Торино
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
1
Торино
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
Пескара
2 : 0
Дженоа
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Пескара
2
Дженоа
0
был в запасе
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
Дженоа
2 : 4
Кьево
40'
40'
40'
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
40'
минуты: 25' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2
Кьево
4
минуты: 25' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 1
Дженоа
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
0
Дженоа
1
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
22:45
Сампдория
3 : 1
Дженоа
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Дженоа
1
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Дженоа
2 : 4
Наполи
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Наполи
4
был в запасе
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Дженоа
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1
Дженоа
0
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
22:45
Дженоа
0 : 1
Фиорентина
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
0
Фиорентина
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
21:45
Милан
1 : 0
Дженоа
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
1
Дженоа
0
был в запасе