Макс Наве
№36
Вратарь
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Команда
Нюрнберг
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 янв. 1995 (26) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 16:30
Шальке-04
1 : 0
Нюрнберг
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Шальке-04
1
Нюрнберг
0
был в запасе