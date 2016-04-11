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Олимпиада
Всеволод Ермаков
№45
Вратарь
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Команда
Армавир
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 янв. 1996 (25) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
Армавир
1 : 0
Волгарь
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Армавир
1
Волгарь
0
был в запасе
27.03.2016
27 марта 2016
вс
17:00
Балтика
0 : 1
Армавир
27.03.2016
27 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
0
Армавир
1
был в запасе
16.03.2016
16 марта 2016
ср
16:00
Сибирь
2 : 2
Армавир
16.03.2016
16 марта 2016
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
2
Армавир
2
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
1 : 0
Волга
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
1
Волга
0
был в запасе
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
13:00
Тосно
1 : 0
Армавир
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тосно
1
Армавир
0
был в запасе
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
1 : 3
Арсенал
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Армавир
1
Арсенал
3
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
СКА-Хабаровск
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Армавир
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
2
Сибирь
0
был в запасе
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
Волга
1 : 0
Армавир
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
1
Армавир
0
был в запасе