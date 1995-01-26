Макс Райнталер
№14
Полузащитник
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 янв. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
Аталанта
1 : 1
Удинезе
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1
Удинезе
1
был в запасе
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:45
Лацио
3 : 0
Удинезе
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
3
Удинезе
0
был в запасе
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
Удинезе
2 : 2
Парма
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
2
Парма
2
был в запасе
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
Кьево
2 : 2
Удинезе
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
2
Удинезе
2
был в запасе