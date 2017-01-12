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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Медицина
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Теннис
Олимпиада
Джозеф Мартинес
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
19 мая 1993 (27) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
12.01.2017
12 янв. 2017
чт
23:00
Милан
2 : 1
Торино
12.01.2017
12 янв. 2017
чт
23:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
2
Торино
1
был в запасе
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
23:00
Торино
4 : 0
Пиза
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
23:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
4
Пиза
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Кубок, 1/16 финала
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:30
Торино
4 : 1
Про Верчелли
26'
26'
26'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:30
26'
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Торино
4
Про Верчелли
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала