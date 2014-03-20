Матей Кончал
№30
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
8 дек. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.03.2014 20 марта 2014 чт 21:00
Виктория
2 : 1
Лион
20.03.2014 20 марта 2014 чт 21:00
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
Виктория
2
Лион
1
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1/8 финала