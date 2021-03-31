Луис Шауб
№13
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кельн
Гражданство
Австрия
Дата рождения
29 дек. 1994 (26) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Австрия
0 : 4
Дания
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Австрия
0
Дания
4
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Австрия
3 : 1
Фарерские острова
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 85'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Австрия
3
Фарерские острова
1
минуты: 1' - 85' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Шотландия
2 : 2
Австрия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 68' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Шотландия
2
Австрия
2
минуты: 68' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур