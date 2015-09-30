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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джордж Эванс
№17
Полузащитник
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Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 дек. 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2012/2013
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
21:45
Боруссия
1 : 2
Манчестер Сити
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Боруссия
1
Манчестер Сити
2
был в запасе