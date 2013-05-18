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Теннис
Олимпиада
Анделько Савич
№93
Нападающий
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Команда
Лозанна-Спорт
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
11 марта 1993 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
18.05.2013
18 мая 2013
сб
21:45
Сампдория
3 : 2
Ювентус
18.05.2013
18 мая 2013
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
3
Ювентус
2
был в запасе
05.05.2013
05 мая 2013
вс
13:30
Удинезе
3 : 1
Сампдория
05.05.2013
05 мая 2013
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
3
Сампдория
1
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Сампдория
6 : 0
Пескара
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
6
Пескара
0
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Сампдория
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1
Сампдория
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
22:45
Сампдория
0 : 0
Милан
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Милан
0
был в запасе
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Ювентус
1 : 2
Сампдория
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
1
Сампдория
2
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
22:45
Сампдория
3 : 1
Дженоа
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Дженоа
1
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:30
Палермо
2 : 0
Сампдория
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
2
Сампдория
0
был в запасе
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
17:00
Сампдория
1 : 2
Аталанта
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
1
Аталанта
2
был в запасе
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Интер
3 : 2
Сампдория
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3
Сампдория
2
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Парма
2 : 1
Сампдория
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
2
Сампдория
1
был в запасе