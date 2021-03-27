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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марко Бакич
№8
Полузащитник
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Команда
Брага
Гражданство
Черногория
Дата рождения
1 нояб. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2021
27.03.2021
27 марта 2021
сб
17:00
Черногория
4 : 1
Гибралтар
27.03.2021
27 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 26'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Черногория
4
Гибралтар
1
минуты: 1' - 26' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Латвия
1 : 2
Черногория
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Латвия
1
Черногория
2
был в запасе