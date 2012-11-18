Франческо Деттори
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 марта 1983 (38) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
Катания
2 : 1
Кьево
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Катания
2
Кьево
1
был в запасе
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Фиорентина
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1
Фиорентина
1
был в запасе