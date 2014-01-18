Лео Чемберс
№37
Защитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 авг. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 3
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вест Хэм
1
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 15:45
Вест Хэм
3 : 3
Вест Бромвич
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Вест Хэм
3
Вест Бромвич
3
был в запасе