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Олимпиада
Окан Айдын
№11
Нападающий
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Команда
Эскишехирспор
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 мая 1994 (26) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
17:30
Байер
3 : 0
Гамбург
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
3
Гамбург
0
был в запасе
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:00
Вердер
1 : 4
Байер
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
1
Байер
4
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
19:30
Хоффенхайм
1 : 2
Байер
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хоффенхайм
1
Байер
2
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:30
Вольфсбург
3 : 1
Байер
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
3
Байер
1
был в запасе
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
17:30
Байер
3 : 2
Фортуна
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
3
Фортуна
2
был в запасе
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
16:30
Байер
2 : 2
Майнц
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
16:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2
Майнц
2
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур