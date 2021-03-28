Винченцо Грифо
№32
Полузащитник
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Команда
Фрайбург
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 апр. 1993 (28) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Болгария
0 : 2
Италия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Болгария
0
Италия
2
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Италия
2 : 0
Северная Ирландия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 84' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Италия
2
Северная Ирландия
0
минуты: 84' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур