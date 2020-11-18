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Олимпиада
Майкл МакГоверн
№33
Вратарь
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Команда
Норвич Сити
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
12 июля 1984 (36) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
англия. премьер-лига
англия. кубок
отбор че-2020
германия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Северная Ирландия
1 : 1
Румыния
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Северная Ирландия
1
Румыния
1
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
Австрия
2 : 1
Северная Ирландия
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 5 тур
Австрия
2
Северная Ирландия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 5 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Норвегия
1 : 0
Северная Ирландия
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Норвегия
1
Северная Ирландия
0
был в запасе
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
Северная Ирландия
0 : 1
Австрия
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Северная Ирландия
0
Австрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 3 тур
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
Северная Ирландия
1 : 5
Норвегия
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Северная Ирландия
1
Норвегия
5
был в запасе
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Румыния
1 : 1
Северная Ирландия
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Румыния
1
Северная Ирландия
1
был в запасе