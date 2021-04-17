Турнир:

франция. лига 1 отборочные матчи к чм. европа франция. кубок лига наций. лига а товарищеские матчи. сборные италия. серия а италия. кубок лига чемпионов групповой этап отбор че-2020 лига европы плей-офф лига чемпионов квалификация лига чемпионов плей-офф лига европы групповой этап германия. бундеслига