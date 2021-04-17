Аркадиуш Милик
№19
Нападающий
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Команда
Марсель
Гражданство
Польша
Дата рождения
28 февр. 1994 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 18:00
Марсель
-:-
Лорьян
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
-
Лорьян
-
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
Монпелье
3 : 3
Марсель
43'
43'
43'
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
43'
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3
Марсель
3
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Брест
45', 45'
45', 45'
45', 45'
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
45', 45'
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Марсель
1 : 0
Ренн
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Ренн
0
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 22 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
1 : 1
Лион
44'
44'
44'
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
44'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Ланс
2 : 2
Марсель
45'
45'
45'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
45'
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2
Марсель
2
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 23 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 1
Марсель
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур