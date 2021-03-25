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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лукаш Скорупски
№28
Вратарь
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Команда
Болонья
Гражданство
Польша
Дата рождения
5 мая 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
италия. серия а
италия. кубок
лига наций. лига а
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2021
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Венгрия
3 : 3
Польша
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Венгрия
3
Польша
3
был в запасе