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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Эрвин Жуканович
№87
Защитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
11 февр. 1987 (34) года
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отбор че-2020
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
45'
45'
45'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
СПАЛ
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
СПАЛ
1
Сассуоло
2
был в запасе