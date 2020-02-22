Эрвин Жуканович
№87
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
11 февр. 1987 (34) года
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
45'
45'
45'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
СПАЛ
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
СПАЛ
1
Сассуоло
2
был в запасе