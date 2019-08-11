Ондрей Ваньек
№90
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
25 июля 1990 (30) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Уфа
0
был в запасе
04.08.2019 04 авг. 2019 вс 21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
04.08.2019 04 авг. 2019 вс 21:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Сочи
0
Уфа
0
был в запасе
27.07.2019 27 июля 2019 сб 14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019 27 июля 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Уфа
2
Крылья Советов
1
был в запасе
20.07.2019 20 июля 2019 сб 14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
20.07.2019 20 июля 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Уфа
2
Краснодар
3
был в запасе
13.07.2019 13 июля 2019 сб 16:30
Урал
3 : 2
Уфа
13.07.2019 13 июля 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
3
Уфа
2
был в запасе