Станислав Тецл
№11
Нападающий
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Команда
Славия
Гражданство
Чехия
Дата рождения
1 сент. 1990 (30) лет
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
Славия
-:-
Арсенал
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Славия
-
Арсенал
-
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Арсенал
1 : 1
Славия
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Арсенал
1
Славия
1
был в запасе
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Рейнджерс
0 : 2
Славия
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
Славия
2
был в запасе
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Славия
1 : 1
Рейнджерс
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Славия
1
Рейнджерс
1
был в запасе