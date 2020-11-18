Ян Копиц
№10
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
4 июня 1990 (30) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Чехия
2 : 0
Словакия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 74' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Чехия
2
Словакия
0
минуты: 74' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Чехия
1 : 0
Израиль
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Чехия
1
Израиль
0
был в запасе