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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кассим Абдалла
№2
Защитник
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Команда
Эвиан
Гражданство
Коморские Острова
Дата рождения
9 апр. 1987 (34) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
22:59
Монако
2 : 0
Марсель
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
2
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
22:59
Лион
2 : 2
Марсель
88'
88'
88'
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
22:59
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
2
Марсель
2
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур