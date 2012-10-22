Габриэль Компани Вивес
№36
Защитник
Подписаться
Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 февр. 1992 (29) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 22:30
Севилья
3 : 2
Мальорка
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
3
Мальорка
2
был в запасе