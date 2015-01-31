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Олимпиада
Джейк Анвик
№42
Вратарь
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Команда
Порт Вейл
Гражданство
Англия
Дата рождения
17 июня 1993 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
15:45
Халл Сити
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Халл Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 3
Бернли
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Бернли
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
19:15
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Эвертон
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
19:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
16:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Сандерленд
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:30
Арсенал
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
15:45
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Челси
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
15:45
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Челси
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
22:45
Бернли
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе