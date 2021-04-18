Антонио Доннарумма
№90
Вратарь
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 июля 1990 (30) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 13:30
Милан
-:-
Дженоа
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
-
Дженоа
-
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Парма
1 : 3
Милан
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Милан
3
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2
Милан
3
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
Милан
0 : 1
Наполи
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0
Наполи
1
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Верона
0 : 2
Милан
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0
Милан
2
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Милан
0 : 3
Интер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Интер
3
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Милан
4 : 0
Кротоне
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4
Кротоне
0
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Милан
0 : 3
Аталанта
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0
Аталанта
3
был в запасе
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0
Милан
2
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Ювентус
3
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Милан
3 : 2
Лацио
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3
Лацио
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1
Милан
2
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Дженоа
2 : 2
Милан
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Милан
2
был в запасе