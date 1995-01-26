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Материалы
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Евро-2020
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Олимпиада
Богдан Сарнавский
№30
Вратарь
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Команда
Уфа
Гражданство
Украина
Дата рождения
29 янв. 1995 (26) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
17.03.2016
17 марта 2016
чт
23:05
Андерлехт
0 : 1
Шахтер
17.03.2016
17 марта 2016
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Андерлехт
0
Шахтер
1
был в запасе
10.03.2016
10 марта 2016
чт
21:00
Шахтер
3 : 1
Андерлехт
10.03.2016
10 марта 2016
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Шахтер
3
Андерлехт
1
был в запасе
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
21:00
Шальке-04
0 : 3
Шахтер
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шальке-04
0
Шахтер
3
был в запасе