Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Карим Бензема
Неймар Да Силва
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Артем Дзюба
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Китай
Германия
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Раффидин Абдулла
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кадис
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 янв. 1994 (27) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
11.01.2018
11 янв. 2018
чт
21:30
Севилья
2 : 1
Кадис
11.01.2018
11 янв. 2018
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Севилья
2
Кадис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
30.11.2017
30 нояб. 2017
чт
23:30
Бетис
3 : 5
Кадис
30.11.2017
30 нояб. 2017
чт
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Бетис
3
Кадис
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
22:30
Кадис
1 : 2
Бетис
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Кадис
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала