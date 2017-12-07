Данни Аманкваа
№7
Нападающий
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Команда
Сендерийск
Гражданство
Дания
Дата рождения
30 янв. 1994 (27) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Копенгаген
2 : 0
Шериф
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
2
Шериф
0
был в запасе
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Локомотив
2 : 1
Копенгаген
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Локомотив
2
Копенгаген
1
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Копенгаген
3 : 0
Фастав
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
3
Фастав
0
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Фастав
1 : 1
Копенгаген
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Фастав
1
Копенгаген
1
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
Шериф
0 : 0
Копенгаген
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шериф
0
Копенгаген
0
был в запасе
14.09.2017 14 сент. 2017 чт 20:00
Копенгаген
0 : 0
Локомотив
14.09.2017 14 сент. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
0
Локомотив
0
был в запасе