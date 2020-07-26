Рашид Геззаль
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бешикташ
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 мая 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 20:30
Рома
2 : 1
Фиорентина
85'
85'
85'
26.07.2020 26 июля 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Интер
0 : 0
Фиорентина
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
0
Фиорентина
0
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Фиорентина
2 : 0
Торино
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
2
Торино
0
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 34 тур
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
Лечче
1 : 3
Фиорентина
38'
27'
38'
27'
38'
27'
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
38'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
1
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
Парма
1 : 2
Фиорентина
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Фиорентина
2
был в запасе
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
Фиорентина
1 : 3
Сассуоло
73'
73'
73'
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1
Сассуоло
3
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 29 тур
27.06.2020 27 июня 2020 сб 22:45
Лацио
2 : 1
Фиорентина
27.06.2020 27 июня 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
Фиорентина
1 : 1
Брешиа
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
минуты: 67' - 73'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1
Брешиа
1
минуты: 67' - 73' / Италия. Серия А, 27 тур
08.03.2020 08 марта 2020 вс 20:00
Удинезе
0 : 0
Фиорентина
08.03.2020 08 марта 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0
Фиорентина
0
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:45
Фиорентина
1 : 1
Милан
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Милан
1
был в запасе
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
1
Фиорентина
5
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 17:00
Фиорентина
1 : 2
Аталанта
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
1
Аталанта
2
был в запасе
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 14:30
Ювентус
3 : 0
Фиорентина
50'
50'
50'
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3
Фиорентина
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 22 тур
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:00
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0
Дженоа
0
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 22:45
Наполи
0 : 2
Фиорентина
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
0
Фиорентина
2
был в запасе
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
Фиорентина
1 : 0
СПАЛ
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1
СПАЛ
0
был в запасе
20.12.2019 20 дек. 2019 пт 22:45
Фиорентина
1 : 4
Рома
20.12.2019 20 дек. 2019 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1
Рома
4
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 22:45
Фиорентина
1 : 1
Интер
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
1
Интер
1
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
Торино
2 : 1
Фиорентина
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе