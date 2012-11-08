Брайан Пол Герзичич
№31
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
20 марта 1984 (37) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Хапоэль Ирони
1 : 1
Спарта
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Хапоэль Ирони
1
Спарта
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Спарта
3 : 1
Хапоэль Ирони
89'
89'
89'
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спарта
3
Хапоэль Ирони
1
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
Хапоэль Ирони
3 : 4
Лион
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Хапоэль Ирони
3
Лион
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур