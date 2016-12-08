Диамантис Хухумис
№3
Защитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Греция
Дата рождения
17 июля 1994 (26) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
Панатинаикос
0 : 2
Сельта
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
0
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Панатинаикос
0 : 3
Стандард
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
0
Стандард
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Сельта
2 : 0
Панатинаикос
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сельта
2
Панатинаикос
0
был в запасе