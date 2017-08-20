Лука Гарритано
№24
Нападающий
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Команда
Козенца
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 февр. 1994 (27) лет
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Удинезе
1 : 2
Кьево
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1
Кьево
2
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур