Эльшан Абдуллаев
№8
Нападающий
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Команда
Нефтчи
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
5 февр. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 20:00
Нефтчи
1 : 1
Партизан
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Нефтчи
1
Партизан
1
был в запасе
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 20:00
Нефтчи
0 : 1
Рубин
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Нефтчи
0
Рубин
1
был в запасе
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 19:00
Нефтчи
1 : 3
Интер
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Нефтчи
1
Интер
3
был в запасе