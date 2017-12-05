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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Элвин Юнусзаде
№5
Защитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
22 авг. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
05.12.2017
05 дек. 2017
вт
22:45
Рома
1 : 0
Карабах
61'
61'
61'
05.12.2017
05 дек. 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Рома
1
Карабах
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
20:00
Карабах
0 : 4
Челси
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
20:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Карабах
0
Челси
4
был в запасе
31.10.2017
31 окт. 2017
вт
22:45
Атлетико
1 : 1
Карабах
31.10.2017
31 окт. 2017
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Атлетико
1
Карабах
1
был в запасе
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
Челси
6 : 0
Карабах
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Челси
6
Карабах
0
был в запасе