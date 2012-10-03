Фабиан Споркследе
№40
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 авг. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2012 03 окт. 2012 ср 21:45
Аякс
1 : 4
Реал
03.10.2012 03 окт. 2012 ср 21:45
минуты: 69' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Аякс
1
Реал
4
минуты: 69' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур