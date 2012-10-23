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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мишел (Мишел Соуза Да Силва)
№70
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 авг. 1986 (34) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
23.10.2012
23 окт. 2012
вт
21:45
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Брага
23.10.2012
23 окт. 2012
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3
Брага
2
был в запасе
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
21:45
Галатасарай
0 : 2
Брага
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Галатасарай
0
Брага
2
был в запасе