Андре Уисдом
№14
Защитник
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Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 мая 1993 (27) лет
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Дерби Каунти
4 : 2
Нортгемптон Таун
28'
28'
28'
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
28'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Дерби Каунти
4
Нортгемптон Таун
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
Нортгемптон Таун
0 : 0
Дерби Каунти
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Нортгемптон Таун
0
Дерби Каунти
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Кристал Пэлас
0 : 1
Дерби Каунти
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
0
Дерби Каунти
1
был в запасе