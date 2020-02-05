Лукаш Грозурек
№11
Нападающий
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Команда
Адмира
Гражданство
Австрия
Дата рождения
22 дек. 1991 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Саарбрюккен
0(5) : 0(3)
Карлсруэ
102'
102'
102'
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Саарбрюккен
0(5)
Карлсруэ
0(3)
был в запасе
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 19:30
Карлсруэ
2 : 0
Ганновер-96
53'
53'
53'
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 19:30
53'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карлсруэ
2
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала