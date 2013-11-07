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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Харальд Пихлер
№13
Защитник
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Команда
Грёдиг
Гражданство
Австрия
Дата рождения
18 июня 1987 (33) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
Рапид
2 : 2
Генк
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Рапид
2
Генк
2
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Генк
1 : 1
Рапид
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Генк
1
Рапид
1
был в запасе
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
Рапид
2 : 2
Динамо
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рапид
2
Динамо
2
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Тун
1 : 0
Рапид
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Тун
1
Рапид
0
был в запасе