Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Карим Бензема
Неймар Да Силва
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Артем Дзюба
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Германия
Китай
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дени Алар
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Рапид
Гражданство
Австрия
Дата рождения
18 янв. 1990 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2015/2016
2012/2013
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
Рапид
2 : 2
Мольде
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
2
Мольде
2
был в запасе
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
Арсенал
4 : 1
Рапид
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Арсенал
4
Рапид
1
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
Дандолк
1 : 3
Рапид
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Дандолк
1
Рапид
3
был в запасе
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Рапид
4 : 3
Дандолк
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рапид
4
Дандолк
3
был в запасе
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
Мольде
1 : 0
Рапид
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Мольде
1
Рапид
0
был в запасе
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
Рапид
1 : 2
Арсенал
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Рапид
1
Арсенал
2
был в запасе