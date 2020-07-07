Томаш Вацлик
№1
Вратарь
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Команда
Севилья
Гражданство
Чехия
Дата рождения
29 марта 1989 (32) года
Рост
188
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Героизм в Севилье: Окампос забил победный гол и встал в ворота, где отразил удар чужого вратаря
#Лукас Окампос
07 июля 2020, 01:44