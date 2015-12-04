Николас Каналес
№32
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Чили
Дата рождения
27 июня 1985 (35) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
1
Крылья Советов
0
был в запасе
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 4
Краснодар
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
0
Краснодар
4
был в запасе
23.10.2015 23 окт. 2015 пт 17:00
Уфа
1 : 0
Крылья Советов
23.10.2015 23 окт. 2015 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Крылья Советов
0
был в запасе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Крылья Советов
0 : 2
Ахмат
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Крылья Советов
0
Ахмат
2
был в запасе
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 17:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе