Джавид Имамвердиев
№25
Полузащитник
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Команда
Нефтчи
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
1 авг. 1990 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Интер
2 : 2
Нефтчи
62'
62'
62'
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Интер
2
Нефтчи
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 20:00
Нефтчи
1 : 1
Партизан
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Нефтчи
1
Партизан
1
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Партизан
0 : 0
Нефтчи
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 58'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Партизан
0
Нефтчи
0
минуты: 1' - 58' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур