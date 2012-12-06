Флавиньо (Флавио Алекс Валенсио)
№9
Нападающий
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Команда
Нефтчи
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 июля 1983 (37) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Интер
2 : 2
Нефтчи
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Интер
2
Нефтчи
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 20:00
Нефтчи
1 : 1
Партизан
10'
68'
10'
68'
10'
68'
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 20:00
10'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Нефтчи
1
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 20:00
Нефтчи
0 : 1
Рубин
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Нефтчи
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 19:00
Рубин
1 : 0
Нефтчи
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рубин
1
Нефтчи
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 19:00
Нефтчи
1 : 3
Интер
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Нефтчи
1
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Партизан
0 : 0
Нефтчи
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Партизан
0
Нефтчи
0
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур