Тарлан Гулиев
№3
Защитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
19 апр. 1992 (28) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
Кешля
2 : 1
Бальцан
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Кешля
2
Бальцан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд