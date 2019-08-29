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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Саша Маркович
№10
Полузащитник
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Команда
Аполлон
Гражданство
Сербия
Дата рождения
13 марта 1991 (30) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
Аполлон
0 : 4
ПСВ
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Аполлон
0
ПСВ
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
ПСВ
3 : 0
Аполлон
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
ПСВ
3
Аполлон
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Аполлон
3 : 1
Аустрия
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аполлон
3
Аустрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
21:30
Аустрия
1 : 2
Аполлон
14'
20'
14'
20'
14'
20'
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
21:30
14'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аустрия
1
Аполлон
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
Шэмрок Роверс
2 : 1
Аполлон
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Шэмрок Роверс
2
Аполлон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд