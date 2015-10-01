Милош Остойич
№40
Защитник
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Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
3 авг. 1991 (29) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Аугсбург
1 : 3
Партизан
86'
86'
86'
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аугсбург
1
Партизан
3
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур