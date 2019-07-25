Томас Туйвель
№12
Вратарь
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Команда
Фехервар
Гражданство
Словакия
Дата рождения
19 сент. 1983 (37) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:00
Фехервар
1 : 0
Вадуц
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Фехервар
1
Вадуц
0
был в запасе
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
Фехервар
0 : 0
Зета
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Фехервар
0
Зета
0
был в запасе