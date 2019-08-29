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Материалы
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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Адриан Попа
№77
Полузащитник
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Команда
Стяуа
Гражданство
Румыния
Дата рождения
24 июля 1988 (32) года
Рост
169
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
22:00
Витория Гимараеш
1 : 0
Стяуа
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Витория Гимараеш
1
Стяуа
0
был в запасе
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
Стяуа
0 : 0
Витория Гимараеш
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Стяуа
0
Витория Гимараеш
0
был в запасе