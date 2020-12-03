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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александру Кипчиу
№27
Нападающий
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Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Румыния
Дата рождения
18 мая 1989 (31) год
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2014/2015
2012/2013
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
ЧФР Клуж
0 : 0
ЦСКА
54'
84'
54'
84'
54'
84'
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЧФР Клуж
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
ЧФР Клуж
0 : 2
Рома
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 51' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЧФР Клуж
0
Рома
2
минуты: 51' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур